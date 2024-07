Taru ja Jarkko rakensivat rintamamiestaloonsa todellisen puutarhaunelman – hintalappu alle tonni!

Pariskunnalla on kasvimaa, jossa kasvaa perunaa, yrttejä ja mansikoita. Näiden lisäksi pihapiirissä kasvaa vadelmapensaita.

Taru kertoo, että heillä on myös kasvihuone. Se on nyt oleskelukäytössä.

Karppilampi on pihan sydän

Pihan sydän on kahden suuren tammen varjostama karppilampi. Ison ja pienen puolen välillä kulkee silta.

– Lammelle maailman huonoin paikka, koska se roskastaa hirveästi, mutta jos jaksaa sen vaivan, paikka tässä tammen lehvästön alla on maailman ihanin!

Lammen ympäristöä on koristeltu kivetyksellä. Lammessa kasvaa lumpeita, kurjenmiekkoja ja rentukoita, jotka on haettu järvestä.

Taru kertoo, että lumpeille on laitettu kasvupussit, joiden avulla niitä pystyy tarpeen vaatiessa siirtämään.

Vanhasta leikkimökistä on tehty tekniikkahuone, jonne esimerkiksi rakennetaan nyt hieman paremmat suodattimet.

Taru kertoo, että puutarhassa on ollut ideana yhdistää elementtejä Suomesta ja Japanista. Karppien ohella tätä henkeä on luomassa esimerkiksi perinteinen japanilainen torii-portti.

Yhteinen rakkausprojekti

Taru ja Jarkko ovat olleet yhdessä viisi vuotta. He alkoivat puuhastella yhdessä pihamaan parissa, kun Taru muutti Jarkon luo tämän omistamaan vanhaan rintamamiestaloon.

Hiekkalaatikon tilalle tekolampi

– No, sitten tuli toinen älynväläys, että täytyyhän siellä kaloja olla!

Laajennustöihin!

– Sitten me laajensimme sitä vielä lisää. Ensin oli pieni puoli ja sitten rakennettiin isompi, hän sanoo.

Paljon kierrätettyä

Upeaa pihaa katsellessa joku saattaa pohtia, paljonko projekti on maksanut. Taru kertoo, että loppupeleissä urakka ei ole tullut hirveän kalliiksi.

Rahaa on mennyt kaloihin, suihkulähdepumppuihin ja tekolammen allaskumeihin ja -muoveihin. Muuten monet asiat on hankittu käytettynä ja monia vanhoja materiaaleja ja esineitä on otettu hyötykäyttöön.