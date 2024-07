Kuin Disney-elokuvasta! Sirpa loi betonista mielettömän patsaan pihaansa

Kasvot pilkistävät kasvillisuuden seasta. Puu Sirpa Haukan pihassa on kuin sadusta – eikä kyseessä itse asiassa ole yksi puu, vaan useammasta osasta koostuva taideteos.

Kruunu risuista, kasvot ruotsalaismuotista

Pihaan pystytetyn puupatsaan kasvot on tehty muotilla, lintujoukkio taas on muotoiltu vahakankaan avulla.

– Puun kasvot ovat lateksimuotti, joka on tilattu Ruotsista. Tein betonivalun siihen, ja sitten se on maalattu. Perennapenkissä minulla on katkaistu kuusi, johon olen kiinnittänyt patsaan ja tehnyt risuista ison kruunun siihen päälle.