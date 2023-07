Jättiputket kukoistavat taas – näin hävität ne pihapiiristäsi

Kesällä kasvit kukoistavat, myös jättiputki. Keski-Suomen ELY-keskus muistuttaa tiedotteessaan, että jättiputkia ei saa kasvattaa eikä niiden saa antaa kasvaa omalla pihalla. ELY-keskus kertoo, että jättiputkesta on tehty runsaasti havaintoa pitkin Keski-Suomea.

Jättiputkesta monenlaista haittaa

Jättiputki on sarjakukkaiskasveihin kuuluva kasvilaji, joka on säädetty haitalliseksi vieraslajiryhmäksi koko EU:n alueella. Kasvilajista on haittaa luonnon monimuotoisuudelle.