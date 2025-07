Rivitalon takapihan huima muodonmuutos – näin luot mikrometsän omalle pihallesi

Mikrometsän perustaminen tai luominen on loppujen lopuksi melko yksinkertaista.

Ympäristöbiologi ja maisemasuunnittelija Taina Suonion (FM) mukaan tärkein vinkki kiteytyy kahteen sanaan:

– Tartu toimeen! Suonio kehottaa.

Siispä lapio kauniiseen käteen ja hommiin, mikäli mielesi halajaa metsän syleilyä askeleen päässä omasta olohuoneesta.

Toiminnan lisäksi voit hyödyntää alla listattuja vinkkejä luodaksesi sinulle mieluisan metsäympäristön.

Lajien monipuolisuus

Lukuisat tutkimukset osoittavat metsän myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin. Verenpaine laskee, syke tasoittuu ja aivot palautuvat. Mieli ry:n mukaan jo viiden minuutin oleskelu metsässä vähentää stressihormonin määrää veressä.

Tämän oivalsi myös kaupunkimetsien katoamiseen huomiota kiinnittänyt japanilainen kasvitieteilijä Akira Miyawaki, joka Suonion mukaan loi mikrometsä-konseptin 1970-luvulla.

– Tarkoitus on, että pieneen tilaan, on se sitten rivitalon takapiha tai kaupunkiympäristö, tuodaan kasvillisuutta, joka tukee luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Lisäksi se on esteettisesti tyydyttävä ja mahdollisesti antaa jopa ruokaa, Suonio kiteyttää mikrometsän ajatuksen.

Montaa neliötä siihen ei tarvita, että metsän terveyshyödyt voisi tuoda aivan kotinsa nurkalle. Suonion mukaan on tärkeää, että mikrometsään istutetaan pieneen tilaan mahdollisimman monia eri lajeja.

– Mikrometsässä istutukset ovat tiheämpiä kuin tavanomaisessa puutarhassa, hän kertoo.

Mikrometsän voi luoda vaikka rivitalon takapihalle. Tältä takapiha näytti alunperin.

Kerroksellisuus tukee luonnon monimuotoisuutta

Mikrometsä tunnetaan myös termeillä urbaanimetsä tai minimetsä. Mikrometsä-kokonaisuuden muodostavat puut, pensaat ja pohjakasvillisuus.

– Ne tukevat toinen toisiaan. Pölyttäjille on vähän eri aikaan vuodesta kasvillisuutta, jota ne voivat hyödyntää. Saat myös itse ympäri vuoden iloa, kun näet, että mikrometsään tulee pölyttäjiä, lintuja, siilejä tai muita vastaavia, Suonio huomauttaa.

Jokainen voi valita lajit oman makunsa mukaan ja tärkeintä on, mikä omaa silmää miellyttää.

Kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota ympärillä olevaan luontoon – mitä jo siellä olemassa olevaa voisi hyödyntää, millaista flooraa ja faunaa ympäristöstä löytyy?

– Valitse mukaan paikallisia lajeja, Suonio huomauttaa.

Kyseisen rivitalon pihan mikrometsään istutettiin niityn syleilyyn kymmenkunta eri lajia.MTV

Syötävää itsellesi ja pihapiirin muille asukkaille

Parhaimmillaan mikrometsä tarjoaa myös ravintoa ympäristölle ja ihmisille. Valitse mukaan siis satoa tuottavia lajeja.

Suomessa on tuhansia eri kasvilajeja, joista jokainen varmasti löytää omaan makuunsa sopivia vaihtoehtoja. Tällaisia voivat puista olla esimerkiksi kirsikka ja sitruunapihlaja, pensaista puolestaan mustikka, makeasinikuusama tai euroopanpähkinäpensas. Pohjakasvillisuutena esimerkiksi saniainen luo pihaan metsäpuutarhan tunnelmaa.

Mustikkaa, herukkaa, kiiviä tai pähkinää – mikrometsään voi istuttaa monenlaista suuhunpantavaa!

Millainen on sinun unelmiesi metsämaisema?

Suonion mukaan on tärkeää, että mikrometsä on myös esteettisesti miellyttävä, eli itse pidät siitä, mitä näet. Jokaisen tyyli on erilainen, mutta maisemaa saa muokattua metsäisemmäksi esimerkiksi metsäpolkua muistuttavilla elementeillä.

– Betonilaatat eivät kuulu metsään, Suonio muistuttaa.

Metsäpolun voi luoda poistamalla maata ja laittamalla puutarhakatetta tilalle.

Oman mikrometsän polun varteen voi lisätä myös levähdyspaikan – sen voi luoda esimerkiksi koivupölleistä. Halutessaan koivupölleihin voi vielä porata muutamia reikiä – saat samalla pihallesi hyönteishotellin.

Mikrometsän trendikkyyden nosti vuoden alussa esiin myös ”botanikaaliseen” elämäntapaan keskittynyt sivusto Herni.fi.

Ennen ja jälkeen: Tällainen mikrometsä muodostui rivitalon takapihalle

Ympäristöbiologi ja maisemasuunnittelija Taina Suonio loi helsinkiläisen rivitalon takapihalle mikrometsän, johon istutettiin kymmenkunta eri kasvilajia. Takapihan "nurmikkoalue" jätettiin pitkäksi niityksi pölyttäjiä varten ja jo olemassa olevat puut ja pensaat jätettiin paikoilleen.

VIDEO (Videoteksti: Ennen ja jälkeen: Rivitalon takapihan huikea muodonmuutos – katso videolta, miltä piha näytti ennen ja millainen mikrometsä pihalle luotiin.)

Artikkelissa mainitun takapihan muokkaamiseen meni kokonaisuudessaan yksi päivä, suunnittelutyötä lukuunottamatta. Lapioita heiluttiin päivän aikana kolmen ihmisen toimesta – pihan muokkaamiseen ei välttämättä tarvitse isoja koneita tai koko sukua, homma hoituu yhdenkin ihmisen voimin, mutta silloin tietysti hieman hitaammin.