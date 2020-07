Tiesitkö, että Suomessa kasvatetaan päärynöitä, aprikooseja ja persikoita? Helsinkiläisessä puutarhassa kokeillaan satoja muitakin lajikkeita: "Se oli suoranainen haaste"

Kirsikkapuun tarina

Pirkkolassa perhe on viljellyt kolme vuotta, mutta pariskunnan harrastus lähti liikkeelle jo paljon aikaisemmin. Nyt eri lajikkeita on yli 300 neljässä eri osoitteessa.

Harvoja ennestään tontilla olleita kasveja on kirsikkapuu, joka on säilytetty kunnianosoituksena kirjailija Reko Lundánille.

Hurjia matkoja

Pariskunta on hankkinut lajikkeita sellaisilta seuduilta, joissa on samankaltainen ilmasto, kun Suomessa tulee olemaan ilmaston lämpenemisen seurauksena. Pääosin uudet lajikkeet on hankittu Baltian maista, mutta eksoottisempiakin kohteissa he ovat käyneet.