Uusien autojen keskihinta nousi parissa vuodessa yli kymppitonnilla – tässä syy

Autokauppiaat: Ladattavien autojen suosio kasvaa edelleen

Alkuvuonna sähköautojen ensirekisteröinnit ovat laskeneet hieman edellisvuodesta, mutta lataushybridit ovat pitäneet pintansa. Niitä on ollut tasaisesti reilut 20 prosenttia ensirekisteröinneistä.

Maahantuojan mukaan kaikille käyttövoimille on edelleen kysyntää dieselistä sähköön. Lataushybridit kiinnostavat asiakkaita erityisesti siksi, että akkujen koot ja sitä kautta sähköinen kanta on kasvanut oleellisesti.

– Moni on miettinyt, että 50 kilometriä ei riittänyt, mutta nyt kun kantama on uusissa malleissa jopa tuplaantunut yli sataan kilometriin sähköllä, niin monelle se on riittävä kodin ja työpaikan tai kodin ja mökin väliseen matkaan, sanoo Volkswagen-henkilöautoista vastaava liiketoimintajohtaja Tommi Iiskonmäki K-Autosta.