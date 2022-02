"Norjan sähköautoihmettä ei ole tehty kepillä, vaan porkkanalla" – autoalalla uskotaan, etteivät markkinat normalisoidu vielä vuosiin

Kerroimme aiemmin tänään, millaisia hintapaineita sekä toimitusviiveitä globaali puolijohdepula on aiheuttanut Suomen automarkkinoilla .

– Pulaa on sirujen lisäksi myös metalleista, muoveista ja muista erilaisista komponenteista, Kallio luettelee.

Kyse on hänen mukaansa koronasadon niittämisestä. Kun kysyntää on enemmän kuin tavaraa on tarjolla, aiheuttaa se väistämättä paineita myös täkäläisille markkinoille.