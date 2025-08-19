Tarjouksia Euroopasta: Suomalaispelaaja jatkaa koulussa ja nostaa kuusinumeroista palkkaa

Susijengin pelintekijä Miro Little on päässyt huipputienesteille yliopistosarjassa Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen yliopistourheilu on ollut jo vuosikausien ajan miljardibisnes. Opiskelevat urheilijat olivat kuitenkin jääneet tulovirtojen ulkopuolelle, kunnes säännöt muuttuivat muutama vuosi sitten.

Nyt nimekkäimmät yliopistourheilijat tienaavat miljoonia vuosittain, ja myös vähemmälle huomiolle jäävät nuoret pääsevät käsiksi merkittäviin tilipusseihin.

Yksi heistä on Suomen koripallomaajoukkueesta tuttu Miro Little, 21. Hän on ensi kaudella yksi parhaiten tienaavista suomalaiskoripalloilijoista, sillä Littlen palkka lasketaan MTV Urheilun tietojen mukaan sadoissa tuhansissa euroissa.

– Pelaajia katsotaan, ja he ovat kentällä painamassa duunia, ja kaikki muut saavat rahaa. Loppujen lopuksi tuo oli minun mielestäni ainoa oikea vaihtoehto, Little kommentoi merkittävää uudistusta MTV Urheilulle.

Little aloittaa Yhdysvalloissa kolmannen korkeakouluvuotensa. Baylorissa vietetyn avausvuoden jälkeen hän edusti kauden ajan Utahin yliopistoa. Nyt edessä on muutto Santa Barbaran yliopistoon Kaliforniaan.

Little on saanut tarjouksia myös eurooppalaisseuroilta, mutta siellä palkka olisi vain murto-osa yliopistoansioista.

– Loppujen lopuksi rahalla ei ole niin paljon merkitystä. Tietenkin rahalla on oma arvonsa, ihan sama mitä teet elämässä, mutta tässä kohtaa se oli enemmän se, että löydän paikan ja valmentajan, joka oikeasti luottaa minuun ja päästää minut pelaamaan ja tekemään omaa juttua, Little alleviivaa.

Little kommentoi jutun yllä olevassa, Kasperi Kunnaksen toimittamassa Tulosruutu-jutussa myös pian käynnistyviä EM-kotikisoja.