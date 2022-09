Valmentajalegendan puhelu ratkaisi lopulta Olaus Alisen, 19, tärkeän valinnan – Suomen NFL-lupaus siirtyy ensi vuonna huippuorganisaatioon: "Vain taivas on rajana"

– Se on ehkä kulttuuriero, että kaikki ovat tosi puheliaita. Mukavaa porukkaa ja tosi kiinnostuneita muista ihmisistä. Teki sopeutumisesta helppoa, Alinen kertoo.

Windsorin pikkupaikkakunnalla Connecticutissa sijaitseva Loomis Chaffee on yksityiskoulu, jonka opiskelijoista suurin osa asuu koulun asuntolassa. Koululla on joukkueita yli kymmenessä lajissa.

Lähin suurempi kaupunki on Hartford, joka sekään ei ole kovin paljoa Poria isompi.

Toistaiseksi Alinen on selviytynyt haasteista hyvin – arvosanat ovat kiitettäviä. Koulun mallikas hoitaminen on myös edellytys pelaamiselle.

Ensimmäinen suomalainen NFL-varaus?

Palon on sytyttänyt tavoite ja unelma. Se on amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliiga NFL – useilla mittareilla maailman suurin urheilusarja.

Vaikka hän on varausiässä vasta aikaisintaan vuonna 2026, on potentiaali jo nyt selvä.

ESPN rankkaa Alisen ikäluokkansa 14:nneksi parhaaksi hyökkäyksen uloimmaksi linjamieheksi. 247Sportsin rankingissa Alinen 17:s. Connecticutin pienessä osavaltiossa hän on ykkönen kaikkien pelipaikkojen pelaajista. Samoin eurooppalaisista pelaajista.

Ensimmäisenä suomalaisena NFL:n runkosarjaotteluita pelasi kaudella 2015 Tyler Varga Indianapolis Coltsin riveissä. Kanadassa varttuneella Vargalla on Kanadan lisäksi Suomen kansalaisuus äitinsä kautta.

Alabama – ”Paras mahdollinen vaihtoehto”

Alaikäisenä Yhdysvaltoihin muuttaminen amerikkalaisen jalkapallon takia oli jo iso askel. Ehkä vieläkin isompi harppaus on edessä ensi kesänä, kun Alinen siirtyy Alabaman yliopiston organisaation.

– Se on paras mahdollinen vaihtoehto, jos miettii pelaajan uraa. Sieltä on varattu eniten pelaajia NFL:ään ja saatu eniten mestaruuksia. Tietenkin haluat sen mahdollisuuden voittaa mestaruuden.

– Myös se kulttuuri siellä joukkueessa, miten ne keskittyvät yksityiskohtiin ja pelaajan kehittämiseen kentällä ja kentän ulkopuolella. Kaikki, mitä siellä pystytään tarjoamaan, on tosi hyvällä tasolla, Alinen kertoo.

Siitä, miten iso juttu NCAA-yliopistosarja ja Alabama Crimson Tide Yhdysvalloissa ovat, kertoo joukkueen yleisökeskiarvo, joka on noin 100 000. Millään eurooppalaisella urheilujoukkueella ei edes ole sen kokoista stadionia.

Ensimmäisen tai toisen vuoden opiskelijana peliaikaa on tuskin vielä luvassa.

– Se on maan paras yliopistojalkapallon ohjelma. Hän tulee saamaan parasta mahdollista valmennusta ja maan kovatasoisinta kilpailua joka päivä harjoituksissa. Etelässä eletään ja hengitetään jalkapalloa, kuvailee Loomis Chaffeen päävalmentaja Adam Banks.

Puhelu ratkaisi valinnan

– Puhuin Coach Sabanin ja hän vastasi kysymyksiini sillä tavalla, mikä ratkaisi sen valinnan lopulta. Tuntui, että hän tiesi juuri sen, mikä mulle on parasta, Alinen sanoo.

Tultuaan Alabaman yliopiston päävalmentajaksi vuonna 2007 Coach Saban, eli Nick Saban, on johtanut joukkueen kuuteen mestaruuteen. Monet pitävät häntä yliopistojalkapallon historian parhaana valmentajana.

– Suomalaisille on aika vaikea selittää, minkälainen tyyppi tai miten iso nimi Saban on. Kun hän kävelee huoneeseen sisään, se hiljenee. Hän haluaa voittaa ja että joukkueessa on oikeanlainen kulttuuri. Suora ja lyhytsanainen, vähän jähmeä kaveri, Alinen kuvailee.