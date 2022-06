Suomalainen superlupaus, 18, lähtee rapakon taakse: "Tavoite on iso, ja niin sen pitää ollakin"

– Tavoite on iso, ja niin sen pitää ollakin. Kun sanot sen ääneen, on pakko pistää parastaan, Little sanoi tiistaina koripallomaajoukkueen harjoitusten jälkeen Helsingissä.

Maajoukkueen pelinjohtajana Littlen iso tavoite on NBA, ja hänen toivomansa reitti on jo valittu. Ensi kaudeksi Little jättää HBA-Märskyn ja siirtyy Yhdysvaltain Kansasin osavaltiossa toimivaan Sunrise Christian Academyyn, joka on yksityinen ja kristillinen high school.

– Kun joulukuun kohdalla mietin ensi kauden vaihtoehtoja, NBA:han on monta eri tietä ja halusin kokea myös koulun Amerikassa. Olen puoleksi amerikkalainen, ja koripalloilullisesti se on USA:n parhaita joukkueita, Little perusteli.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sunrise Christian Academy -vuoden jälkeen Little siirtyy Baylorin yliopistoon. Eikä hän aioa vanhentua sielläkään vuotta pitempään.

– Yksi vuosi. Sitten NBA.

Little debytoi miesten koripallomaajoukkueessa helmikuun MM-karsintapeleissä 17-vuotiaana. Hän on tämän vuosituhannen nuorin miesten maajoukkueeseen murtautunut suomalaiskoripalloilija.

Kun Suomi tänä iltana jatkaa MM-karsintoja kohtaamalla Ruotsin, Little on oman arvionsa mukaan taas askeleen valmiimpi koripalloilija kuin neljä kuukautta sitten.

– Rauhallisuutta on tullut lisää ja itsevarmuutta. Erityisesti hyökkäyksessä sen huomaa siitä, että kaikki tulee takaraivosta.

Little pitää tärkeimpinä kehityskohteinaan yksi vastaan yksi -puolustamista sekä kaukoheittämistä.

– Pienenä vihasin puolustamista, kun siinä ei saanut tehdä koreja. Nyt se jo menee. Haluan keskittyä yksi vastaan yksi -puolustamiseen.

"Ei niin selkeää hierarkiaa"

4:12 Katso tästä Tulosruudun tuore Susijengi-juttu illan Ruotsi-ottelun alla.

Illan Ruotsi-ottelun liput Espoon areenaan myytiin loppuun jo useampi päivä ennen peliä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Viimeksi oli ihan huikea tunne päästä pelaamaan. Olisi hienoa päästä nytkin pelaamaan, Little sanoi.

Haastattelua tehtäessä ottelukokoonpanon julkistamiseen oli vielä runsas vuorokausi. Pelinjohtajan paikka on yksi niistä, joissa pelipaikat ovat auki Petteri Koposen pelatessa uransa viimeistä kesää ja Jamar Wilsonin jäätyä pois maajoukkueleirityksestä.

– Valinnat ovat vaikeat. Joillakin pelipaikoilla meillä ei enää ole niin selkeää hierarkiaa kuin joskus oli. Ennen oli tietyt vahvat kulmakivet, kuten Petteri. Sen näkee treeneissä, että aika moni pelaaja tulee ennen treenejä katsomaan taululta, että missä jengssä ja kenen kanssa on, päävalmentaja Lassi Tuovi kertoi.

Suomi ja Ruotsi kohtasivat MM-karsinnassa ensimmäisen kerran viime marraskuussa, jolloin Ruotsi voitti pistein 72–62. Tuovin mukaan Suomi haluaa pakottaa Ruotsin nopeampitempoiseen peliin.

– Me emme saa antaa Ruotsin pelata omalla temmollaan. He haluavat pelata hitaammin kuin me, tästä tulee tempotaistelu. Edellisessä pelissä me heitimme paljon ohi, mutta sellaisia päiviä tulee ja meidän pitää pysytä voittamaan, vaikka heitot eivät putoaisi. Toki nyt meillä on parempia match upeja, Tuovi viittasi Lauri Markkasen paluuseen maajoukkueeseen.