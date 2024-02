Tapparan voitolla kova hinta – Ville Peltonen yritti olla liian ovela: "Minun täytyy ottaa siitä vastuu"

Tappara kärsi kovan menetyksen heti ottelun avausvaihdossa, kun puolustaja Otto Leskinen loukkaantui. Leskinen ehti pelata ottelussa vain 28 sekuntia. Takaisku on Tapparalle raskas, sillä joukkueen alakerrasta puuttuivat jo lauantain ottelusta loukkaantumisten takia Valtteri Kemiläinen ja Joni Tuulola .

Tappara nousi voitollaan 103 pisteeseen ja se on vain pisteen päässä sarjakärki Ilveksestä. Tappara on pelannut kolme ottelua Ilvestä vähemmän. Vahvaa jaksoa pelaava HIFK on viidentenä kolme pistettä Pelicansia ja neljä pistettä Jukureita perässä. Takana Kärpät hengittää niskaan pisteen päässä.