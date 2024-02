Rikard Grönborgilta jyrähdys Ben Bloodin suuntaan: "Melko likaista"

– Se olisi pitänyt tuomita, mutta niin ei käynyt, joten meidän täytyy hyväksyä se ja jatkaa pelaamista. Lopetimme pelaamisen ja siksi he tekivät maalin.

– Täytyy sanoa, että pelin laatu ei ollut kovin korkea. Kaksi väsynyttä joukkuetta taisteli kovasti, mutta laatu ei ollut kummoista. Pelaamme paljon peräkkäisinä iltoina, joten on ihan normaalia, että laatu ei ole niin korkea, Niemelä sanoi.

– Olemme siellä syystä. Mutta se mitä on tehty on jo takana päin. Pitää kerätä energiaa taas huomenna ja jatkaa lauantaina. Tärkeintä on oppia ja kehittyä, Grönborg sanoi.