Sarjakärki Ilves jatkoi huikeaa pisteputkeaan – Satakunnan kohtaamisessa napsahti suihkutuomio

Kuudennen peräkkäisen kotivoittonsa napanneen Ilveksen pisteputki venyi jo 14 ottelun mittaiseksi. Edellisissä kuudessa ottelussa sarjakärki Ilves on vienyt päätöserät nimiinsä maalein 11–0.

– Ehkä meillä joku jännitys tuli loppuun, että voitto on pakko saada. Vähän passivoiduttiin ja saivat pari maalia, kuuteen viime otteluun tehot 1+7 kerännyt Teräväinen kertoi.

– HPK puolustaa todella hyvin ja sillä on hyvä maalivahti. Emme saaneet paikkoja ilmaiseksi. Tämä oli meille iso voitto ja iso mittari, Merelä sanoi.

Tapparan kasvatti vietti kolme edellistä kautta Lahdessa. Hän teki viime kaudella yhden kauden ennätyksekseen 57 pelissä lukemat 10+17=27. Hän on tehnyt tällä kaudella 28 (14+14) pinnaa 37 ottelussa.

– Kieltämättä hyvin on mennyt, mutta olen saanut pelata hyvien ketjukavereiden kanssa. Vähän on yllättänyt, vaikka koko ajan sitä on tarkoitus ottaa kehitysaskelia, Merelä kertoi.