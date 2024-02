HIFK:n takaa-ajo katkesi jättimöhläykseen – Ilves ja Tappara kasvattavat eroaan muihin

Tappara nousi voitollaan 103 pisteeseen ja jatkaa sarjataulukossa toisena pisteen lauantaina Sportin kaatanutta Ilvestä perässä. Tapparan etuna tilanteessa on se, että se on pelannut kolme ottelua paikalliskilpailijaansa vähemmän. Kolmossijan Jukureihin on kertynyt eroa jo 12 pistettä.