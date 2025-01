TPS valahti jo play out -paikalle – päävalmentaja selitti ratkaisuaan: "Kaikkihan sen näki"

TPS:n vaikeudet SM-liigassa jatkuvat. HIFK haki lauantaina 3–2-vierasvoiton Turusta.

HIFK meni ottelun toisessa erässä 2–0-johtoon Oliver Larsenin ja Kasper Lundellin maaleilla. TPS tuli kuitenkin maalin päähän, kun Max Lindroth osui erän puolivälin jälkeen. Pian kavennuksen jälkeen nähtiin yllättävä ratkaisu, kun ottelun TPS-maalilla aloittanut Adam Werner luisteli vaihtoon, ja Veini Vehviläinen tuli torjuntavastuuseen.

Werner ei loukkaantunut tilanteeessa.

TPS-käskijä Tommi Miettinen avasi päätöksensä taustoja ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Kaikkihan sen näki, mitä tapahtui. HIFK:n läpiajo, mikä päättyi tolppaan, oli minun laskujeni mukaan melkein ainoa maalipaikka vastustajalla erässä ja he tekivät kaksi maalia silti. Olin pakotettu tekemään ratkaisuja siinä, Miettinen selvitti.

Wernerille kirjattiin reilussa 32 minuutissa 15 torjuntaa.

Voit katsoa Wernerille tehdyt maalit alla olevilta videoilta.

1:31

Oliver Larsenin laukaus livahtaa helposti ohi Adam Wernerin.

1:31

Kasper Lundell vie HIFK:n 2–0-johtoon.

Aron Kiviharju vei HIFK:n kahden maalin karkumatkalle kolmannen erän viidennellä minuutilla, mutta TPS kavensi pari minuuttia myöhemmin Jean-Christophe Beaudinin maalilla. Turkulaisten loppukiri ei kuitenkaan riittänyt.

Miettinen näki joukkueensa otteissa kuitenkin myönteisiä asioita keskiviikkona maalein 0–6 kärsityn kotitappion jälkeen.

– Olen valtavan ylpeä, miten edellisen pelin jälkeen tehtiin töitä kaksi päivää, ja mikä sitoutumisen aste ja intohimon palo joukkueesta löytyi, ja minkälaista peliä pystyttiin tuottamaan tänään, Miettinen sanoi.

– Maalinteon tehokkuudessa meillä on selkeästi sellaista haastetta ja painolastia, kun voitot ovat kiertäneet. Sitten tietysti kaksi ilmaista maalia annettiin toisessa omaan päähän.

Miettinen näki omiensa edesottamuksissa paljon hyvää.

– Täytyy nähdä tuloksen taakse tässä, vaikka meitä koetellaan kovasti nyt. Tuon päälle on hyvä rakentaa.

Miettinen valoi uskoa tulevaan. Hänen mukaansa joukkueeseen etsitään yhä vahvistuksia.

– Tässä on tapahtunut paljon ulospäinkin asioita. Haetaan joukkueen sellaista sielua ja sydäntä. Se on tuossa. Edelleen pyritään vahvistamaan joukkuetta. Se on selvä asia. Näitä toimenpiteitä, mitä tehdään, me pyritään vahvistamaan joukkuetta loppukautta ajatellen. Me tullaan vielä tästä.

TPS vuokrasi alkuviikosta tähtihyökkääjä Petrus Palmun loppukauden mittaisella sopimuksella juuri lauantain vastustaja HIFK:lle. Palmu saalisti illan ottelussa syöttöpisteet HIFK:n ensimmäiseen ja kolmanteen maaliin.

Tappio oli TPS:lle neljäs peräkkäinen. Kuudesta viime ottelustaan se on voittanut yhden. Lauantain tappion myötä turkulaiset tipahtivat sarjataulukossa sijalle 15, eli play out -paikalle.

SM-liigan kaksi viimeistä joukkueesta pelaavat runkosarjan päätteeksi play out -sarjan, jonka häviäjä joutuu karsimaan sarjapaikastaan Mestiksen voittajaa vastaan.