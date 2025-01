Ontuva Tappara kyseenalaisen tilaston kärjessä – tämä tilanne sai Rikard Grönborgin tulistumaan: "Järkyttävää"

Perjantaina Tapparan Kuopiossa kaatanut KalPa oli parempi myös joukkueiden kohtaamisessa lauantaina Nokia Arenassa. Vaikeuksiin ajautuneen Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg vaati joukkueeltaan parempaa kuria.

KalPa kuittasi Nokia Arenassa 4–2-voiton ja nousi sarjataulukossa Kiekko-Espoon edelle seitsemänneksi.

– Valtava voitto meille. Olen ylpeä siitä, miten kamppailimme. Oli hetkiä, kun piti vain roikkua mukana ja pyrkiä pitämään Tappara poissa paikoilta, päävalmentaja Petri Karjalainen totesi ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa.

Karjalainen oli erityisen tyytyväinen siihen, miten KalPa pelasi kolmannessa erässä, johon lähdettiin KalPan 3–2-johtoasemassa. Patrick Curry viimeisteli loppulukemat 4–2 erän kahdeksannella minuutilla.

– Pystyimme pitämään Tapparan poissa maalipaikoilta.

KalPa on esittänyt SM-liigassa paikoin erinomaisia otteita, mutta tekeminen on ollut varsin ailahtelevaista. Ennen Tappara-voittoja kuopiolaiset olivat voittaneet vain kaksi edellisistä yhdeksästä ottelustaan.

– On ollut otteluita, joissa olemme pelanneet hyvin, mutta maalit ovat jääneet puuttumaan. Nyt eilen ja tänään meillä ei ollut niin paljon paikkoja, mutta olimme tehokkaita ja puolustimme hyvin. Meidän täytyy pitää ajatukset seuraavassa päivässä ja seuraavassa harjoituksessa, seuraavassa pelissä. Sieltä tulos tulee.

Tappara puolestaan on ajautunut syvään kuiluun SM-liigassa. Viimeiset neljä ottelua ovat tuoneet neljä tappiota. Otteluissa Tappara on tehnyt viisi ja päästänyt 21 maalia. Viimeisistä kymmenestä ottelustaan Tappara on voittanut kolme ja on valahtanut jo sarjataulukon sijalle kuusi.

– Tämä oli meille paha tappio koska teimme kovasti töitä. Vastassa oli loistava joukkue. Meidän täytyy analydoisa tilannetta, päävalmentaja Rikard Grönborg sanoi.

– Pelasimme paremmin kuin eilen, etenkin ottelun ensimmäisellä puolikkaalla, eli tämä oli askel eteenpäin. 5:51

KalPan Petri Karjalainen ja Tapparan Rikard Grönborg lehdistötilaisuudessa.

Grönborg totesi Tapparan olevan tilanteessa, jossa asioiden mennessä pieleen, ne todella menevät pieleen. Hän nosti esimerkiksi vaikeuksien kasaantumisesta KalPan 2–1-maalin. Tappara haastoi Kasper Simontaipaleen ylivoimamaalin maalivahdin häirintänä. Videotarkastelun jälkeen tuomaristo kuitenkin hyväksyi osuman. Epäonnistunutta haastoa seuranneen rangaistuksen aikana KalPa iski ottelussa voittomaaliksi jääneen kolmannen osumansa.

– Hommat eivät mene meidän haluamallamme tavalla. Yksi tilanne oli maalihaasto. Se oli selvä maalivahdin häirintä. (Vastustajan pelaajan) Luistin esti meidän maalivahtimme työskentelyä, Grönborg sanoi.

– He tarkastelivat sitä kaksi minuuttia ja totesivat, että siinä ei ollut maalivahdin häirintää. Se oli järkyttääää. He eivät ota näitä hastoja edes tosissaan. Mutta meidän täytyy vain löytää keinot päästä näiden yli.

Voit katsoa tilanteen pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Grönborg löysi joukkueelleen myös yhden selkeän parannuskohteen. Tapparan pitää olla kurinalaisempi.

Tappara on pelannut tällä kaudella selkeästi eniten alivoimaa SM-liigassa. Sarjan tilastoinnin mukaan Tapparalla on ollut 147 alivoimakertaa, kun toiseksi eniten alivoimalla pelanneella Kiekko-Espoolla kertoja on 136. Myös alivoima-ajassa Tappara on ykkönen reilulla 239 minuutilla. Tapparan alivoimaprosenttin 74,83 on sarjan neljänneksi huonoin.

– Olemme sarjan eniten kahden minuutin rangaistuksia ottanut joukkue, joten meidän pitää olla viisaampia mailan kanssa ja tehdä parempaa työtä. Haluamme taklata, mutta noissa kohdissa meidän pitää olla viisaamppia, Grönborg ruoti.

– Meidän täytyy löytää keinot voittaa, ja tänään emme onnistuneet sinä.