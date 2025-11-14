



SM-liigassa jyllää tilastollinen ihme – "Miten nuo voivat voittaa niin paljon?" 5:32 Jukurit voittaa odotusten vastaisesti – Liigaviikko avaa mysteeriä. Julkaistu 14.11.2025 07:13 Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen Mikkelin Jukurien vastoin tilastoja ja odotuksia keräämää voitokasta saldoa analysoitiin Liigaviikossa torstaina. Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin. Monissa ennakoissa aivan jääkiekon SM-liigan tyvipäähän ennakoitu Jukurit on ennen perjantain kierrosta neljäntenä kerättyään 22 ottelusta 35 pistettä. Voittoja sillä on kaksi enemmän kuin tappioita. – Se on vähän kuin tilastollinen ihme, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa Liigaviikossa. Lue myös: Kommentti: SM-liigassa kauden pohjanoteeraus – "Mielenosoituksellista löysyyttä" Lue myös:





Karri Kivi pöyristyi – nyt lyötiin päävalmentajaltakin ilmat pihalle: "Onko tämä totta?"

Kivi luettelee perusteiksi tilastoja, joilla joukkue ei yleensä pärjää SM-liigassa.

– He ampuvat vähiten, he ovat vähiten hyökkäysalueella kiekon kanssa, heillä on maaliodottamat todella vähäiset ja he luistelevat vähiten.

– Miten nuo voivat voittaa niin paljon? Kyllä ne vain voittavat, Kivi hämmästelee.

Vastapainoksi Jukurit menestyy syöttötarkkuudessa ja blokatuissa laukauksissa. Kiven mukaan sen pitäisi kuitenkin korjata yksi iso puute tai tilastoluvut alkavat todennäköisesti lyödä jossain kohtaa näpeille.

– Se heidän pitäisi ratkaista, että he saisivat siniviivan jälkeen vähän jytyä vielä niihin tilanteisiin.

Kivi kehuu Jukurien ilmeestä sen päävalmentajaa Jonne Virtasta ja vyöryttää esimerkkejä mikkeliläisten hienoista otteista yllä olevalla videolla. Liigaviikon tuorein jakso katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa.