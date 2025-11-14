Mikkelin Jukurien vastoin tilastoja ja odotuksia keräämää voitokasta saldoa analysoitiin Liigaviikossa torstaina.
Monissa ennakoissa aivan jääkiekon SM-liigan tyvipäähän ennakoitu Jukurit on ennen perjantain kierrosta neljäntenä kerättyään 22 ottelusta 35 pistettä. Voittoja sillä on kaksi enemmän kuin tappioita.
– Se on vähän kuin tilastollinen ihme, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa Liigaviikossa.