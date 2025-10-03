Jääkiekon SM-liigassa Kärpät valahti keskiviikon kierroksen myötä koko sarjan hännille. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi laukoi painokasta tekstiä takavuosien menestysseurasta Liigaviikko-ohjelmassa.

Kärpät on ottanut alkukauden kahdeksasta ottelustaan vain seitsemän pistettä. Se on tällä hetkellä viiden ottelun mittaisessa tappioputkessa.

Sen jatkuminen ja venyminen on koetuksella perjantaina, kun Kärpät kohtaa MTV3:lla nähtävässä Hockey Night -ottelussa Ilveksen.

Kärppien tilanne nostettiin esille MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kummasteli ääneen sitä, miten pelokkaasti Kärpät operoi tällä hetkellä kaukalossa.

– Jos Kärpät haluaa huipulle, niin kiekon kanssa pelaaminen on avainjuttu. Heidän pitää uskaltaa rakentaa, että he saavat heidän hemmetin hyvin luistelevat pelaajat liikkeelle. Ei missään tapauksessa sitä kautta, että roiskitaan, pelätään ja odotetaan, että kohta se isku tulee. Päinvastoin, Kivi vaati.

Kivi toi esiin useita painokkaita esimerkkejä siitä, missä Kärppien tämän hetken ongelmat näkyvät. Muun muassa niistä lisää jutun yläreunan videolta.