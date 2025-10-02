Ennen kauden alkua Lukko nostettiin SM-liigan suurimpien mestarisuosikkien joukkoon. Vaikka Lukko on ajoittain väläytellyt, on siitä tipahtanut myös hyvin hälyttäviä merkkejä.

Lukko on ottanut alkukauden yhdeksästä ottelustaan 11 pistettä. Saldona on ollut kolme voittoa, yksi jatkoaika- ja viisi suoraa tappiota.

Lukon tilannetta käsiteltiin MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa. Siinä isolle näyttöseinälle heijastettiin raumalaisjoukkueen kallellaan oleva logo, mikä kuvastaan sen nykytilannetta.

– Lukko on epätasapainossa tällä hetkellä. Heittelyt ovat niin isoja, MTV Urheilun liiga-asiantuntija Karri Kivi toteaa näyttönäkyyn liittyen.

Kiven mukaan Tomi Lämsä (joukkueen päävalmentaja) ja Lukon valmennus ovat löytäneet viime vuosien aikana "pieniä yksityiskohtia oikeille paikoille".

Mutta.

– Yhtäkkiä kesken erän ja kesken pelin homma hajoaa totaalisesti. Pelin aikana tapahtuu voimakasta henkistä ja fyysistä lopahtamista, Kivi huomioi.

Jutun yläreunan videolla Kivi esittelee esimerkkejä siitä, mihin Lukon peli hajoaa tällä hetkellä ja miten se näkyy kentällä.

