Tanssitähti Aira Samulinin, 93, pysäyttävät sanat koronakäskyjä uhmaaville ikäihmisille: "Emme saa olla mikään kuriton sukupolvi" – kuuntele koskettava haastattelu

Suomessa on viime päivien aikana käyty vilkasta keskustelua rajoituksista, joita maan hallitus on koronaepidemian pahentuessa määrännyt. Nyt ministerit ovat väläytelleet esimerkiksi Uudenmaan eristämistä muusta Suomesta sekä ravintoloiden sulkemisia.

Vaikka erityisesti vanhempaa väkeä on kehotettu pysymään turvallisesti kotioloissa, on moni rikkonut ohjeistusta. Viiden jälkeen ohjelmassa kysyttiin tunnetuilta yli 70-vuotiailta henkilöiltä – Ilkka Kanervalta, Seppo Kääriäiseltä ja Aira Samulinilta – millaisia ajatuksia heillä on karanteenielämästä.