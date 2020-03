Mitä koronaviruksesta nyt tiedetään ja mitä ei? Professori ei lupaa täyttä selvyyttä vielä pitkään: "Edessä on vielä valtava työmaa"

Viruksen proteiinien tutkimiseen voisi käyttää vuosia

– Viruksen yksittäisten proteiinien tutkimisessa on edessä vielä valtava työmaa, joka voi kestää vielä vuosia tai vuosikymmeniä. Virushan on hyvin iso ja siinä on noin 20 erilaista proteiinia. Niillä on infektion aikana erilaisia tehtäviä, jotka vaikuttavat viruksen lisääntymiseen ja solun toimintojen säätelyyn.