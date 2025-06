Öljyn hinta nousee ja näin se näkyy autoilijalle – näin bensan hinta kehittyy kesällä

Vuoden 2022 bensan hintahuipuista on tultu alas, mutta Lähi-idän tilanne aiheuttanee hintapainetta polttoaineille.

Suomalaiset ovat saaneet nyt jo jonkin aikaa saaneet nauttia kohtuullisemmasta bensan hinnasta, kun vuoden 2022 huippulukemista on tultu alas.

Israelin iskut Iraniin lähettivät kuitenkin raakaöljyn hinnan jälleen nousuun ja tämän on pelätty vaikuttavan myös bensan hintoihin.

Keskuskauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan on raakaöljyn hinta oli ollut ennen uusinta kriisiä pitkään laskussa.

– Sieltä vuoden 2022 energiakriisin tasosta on tultu melkein puolittuneeseen hintatasoon. Eli silloin pahimmillaan se oli noin 120 dollaria barrelilta. Nyt ollaan oltu tämän vuoden alkupuolella 60 dollaria hintatasossa.

– Nyt taas raakaöljyn hinta on on hieman kasvusuunnassa, niin sitä kautta sieltä on on tulossa nousupainetta hintoihin, mutta toki sen polttoaineen hintaan vaikuttaa monet muutkin tekijät, Kalenoja selittää.

Kalenojan mukaan kestää lisäksi viikkoja ennen kuin raakaöljyn hinnan nousut alkavat näkyä bensapumpuilla. Hinnan laskut realisoituvat autoilijoille vielä hitaammin.

Kesän tilanne

Miltä kesän tilanne sitten näyttää polttoaineen hinnan suhteen? Kuinka paljon siellä on nousupainetta?

Kalenojan mukaan nyt ollaan huolissaan Iranin öljyntuotantoalueisiin kohdistuvista toimista ja Iranin jo väläyttelemästä Hormuzinsalmen sulkemisesta.

Salmen sulkeminen vaikuttaisi isoon osaan Persianlahden öljykuljetuksista ja muunkin maailman öljyn saatavuuteen.

– Nämä saattavat luoda hintapainetta, joka tuo hinnan nousua myös sinne pumppuhintoihin. Tällä hetkellähän tuo raakaöljyn hintataso ei ole pitkää aikasarjaa katsottaessa poikkeuksellisen korkea.

– Eli vaikka siellä onkin vakava kriisi meneillään ja on huolta raakaöljyn saatavuudesta niin Iran yksistään ei ole niin merkittävä toimija raakaöljymarkkinassa, että se olisi vielä nostanut hintaa.