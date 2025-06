Mansikkakausi on venynyt Suomessa jo puoleen vuoteen – tässä syy

Kotimaisen mansikan ystävillä on kissanpäivät nykyaikana.

Harva suomalainen on tajunnut, että kotimaista mansikkaa on nykyisin saatavilla jo puolet vuodesta. Aivan tavallista on, että vappua voi juhlia kotimaisen mansikan kera – toki silloin on syytä varautua tavallista korkeampaan hintaan.

– Pidentyneen mansikkakauden mahdollistavat viljelytekniikka ja lajikevalinnat, kertoi toiminnanjohtaja Heidi Wirtanen Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitosta Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Aikaisimmat mansikat kypsyvät lämmitetyissä kasvihuoneissa ja tunneleissa. Kesän edetessä kypsyvät lämmittämättömissä tunneleissa kasvaneet mansikat, jonka jälkeen aloitetaan mansikoiden poimiminen harsojen alta avomaalta. Tämän jälkeen kypsyykin avomaan sato.

Syksyllä tuoretta mansikkaa saadaan tänä vuonna istutetuista avomaan satotaimista sekä syksylle ajoitetusta tunnelituotannosta.

Kuumin mansikkasesonki käsillä

Mansikkakasvustot selvisivät talvesta varsin hyvin kautta maan. Vakavia talvivaurioita ei ole havaittu, joten lähtökohdat ovat hyvät koko kesälle. Myös Pohjois-Suomessa talvehtiminen onnistui.

– Mansikkasesongista on tulossa pitkä. Heinäkuun alkupuolella aloitetaan Etelä-Suomesta. Keski-Suomessa sesonki on heinäkuun puolivälissä, josta edetään pohjoisemmaksi, toteaa toiminnanjohtaja Heidi Wirtanen.

Merkittävimmät mansikantuottajamaakunnat ovat Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo ja Uusimaa. Mansikkaa viljellään Suomessa noin 3 500 hehtaarilla. Suomessa tuotetaan vuosittain noin 15 miljoonaa kiloa mansikkaa.

Katso jutun yllä olevalta videolta, kuinka Koko Suomi leipoo -ohjelman voittaja Sarah Rhazzou valmistaa kesän trendikkäimmän mansikkakakun!