Ulkona liikkuminen on Suomessa sallittua, mutta sitä olisi tärkeää välttää: "Jos ohjeistuksia ei noudateta, olemme liemessä enemmän tai vähemmän"

– Ne rajoittavat meidän perusoikeuksia kyllä sellaisella tavalla, mikä on täysin poikkeuksellista, Samaan aikaan tulkintani on se, että ne ovat varmasti tarpeellisia.

Video: Liina-Kaisa Tynkkysen mukaan on ollut etu, ettö koronavirus rantautui Suomeen myöhemmin kuin moneen muihin maihin. Ollaanko Suomessa kuitenkaan varauduttu tarpeeksi hyvin? Kuuntele yllä olevalta videolta!

– Taudin leviämisen näkökulmasta, ainoa tapa estää tai jollakin tapaa tukahduttaa tätä epidemiaa ja sen etenemistä on se, että ne tartuntaketjut katkeavat. Tilanteet, joissa tämä tauti voi tarttua, on nämä ihmiskontaktit.

”Tämä ole mikään viranomaisten tai poliitikkojen keskinäinen harjoitus”

Tynkkysen mukaan on tärkeää, että jok’ikinen suomalainen pitää huolen siitä, ettei ole itse levittämässä tautia eteenpäin, vaan jokaisen on kannettava oman kortensa kekoon, jotta Suomen yhteiskunta pysyy toimintakykyisenä.

– On olennaista ymmärtää nyt se, ettei tämä ole mikään viranomaisten tai poliitikkojen keskinäinen harjoitus, vaan tämä on meidän kaikkien yhteinen rupeama ja jokaisella on siinä tärkeä tehtävä, apulaisprofessori alleviivaa.