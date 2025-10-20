Tanssiraati pureutui Huomenta Suomessa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan.

Tanssiraati pureutuu maanantaisin Huomenta Suomessa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman käänteisiin. Sunnuntaina 19. lokakuuta parketin joutuivat jättämään urheilulääkäri Pippa Laukka tanssinopettajansa Marko Keräsen kanssa.

Tanssiraadissa olleet toimittajat Silja Välske ja Katja Lintunen ovat tehneet tästä kaudesta erityisen huomion, joka liittyy tähtioppilaisiin – erityisesti miestähtioppilaat ovat loistaneet tanssitaidoillaan.

Tällä kaudella katsojien suosikkipareiksi ovat nousseet useimmiten tubettaja Lakko tähtiopettajansa Kastanja Rauhalan kanssa ja myös näyttelijä Johannes Holopainen tanssiparinsa Katri Riihilahden kanssa.

Myös aikaisemmin Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa mukana ollut Harri Syrjänen on tehnyt saman havainnon.

– Meidän ennakkolivelähetyksessä Katja haastatteli Harri Syrjästä ja kysyit häneltä, että haluaisitko lähteä all stars -kaudelle. Hän sanoi joo, mutta heti sen jälkeen sanoi, että tällä kaudella miehet ovat niin hyviä, ettei hän tiedä pärjäisikö hän siellä, Välske kertoi.

Yllä olevalla videolla Tanssiraati kertoo totuuden tanssinopettaja Kastanja Rauhalan tummista hiuksista ja kommentoivat myös, yllättikö putoaja.