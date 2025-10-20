Tv-kokki Harri Syrjänen nähtiin Tanssii Tähtien Kanssa -kisassa vuonna 2013.

MTV Uutiset Live oli paikan päällä, kun Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suoraan lähetykseen 19. lokakuuta saapui joukko tuttuja henkilöitä kannustamaan kisaajia koitoksessa. Paikalle tuli myös kokkina tunnettu Harri Syrjänen, joka on myös itse kisannut sarjassa.

Syrjänen joutui jättäytymään TTK-kilpailusta loukkaantumisen vuoksi syksyllä 2013. Hän tanssi tiensä aina finaaliin saakka, mutta loukkasi jalkansa pahasti, jonka vuoksi hänen kisansa katkesi loppumetreillä.

Syrjänen muisteli MTV Uutisten haastattelussa vuosien takaisia tuntemuksiaan.

– Se oli sellainen v:llä alkava harmitus päällä. Olin niin paljon satsannut siihen ja niin pitkälle päässyt, hän kertaa.

Jos TTK:sta nähtäisiin tulevaisuudessa all stars -kausi, Syrjänen lähtisi uudelleen parketille pyörähtelemään. Yksi asia kuitenkin pohdituttaa.

– Olen kyllä tällä kaudella katsonut sekä naisten, mutta erityisesti miesten taso on aika kova. Mahankohan minä enää pärjätä kyydissä, hän pohtii.

Ketkä ovat kokin suosikit TTK-kaudelta? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin kello 19.30.