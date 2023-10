Tuorein TTK-pudotus tuli Tanssiraadille yllätyksenä – yksi piirre pareissa mietityttää: "Voi koitua kohtaloksi"

– Ja tosi harmi, että he putosivat, sillä mielestäni he ovat olleet ehkä eniten muuntautumiskykyinen tanssipari, Lintunen kommentoi.

– Tässä voitaisiin nostaa esimerkiksi Emma Kimiläinen, joka on ollut tasaisesti todella hyvä, mutta se voi myös koitua tavallaan kohtaloksi, jos se on joka kerta sitä tasaista samaa tasoa, Haili pohti.

– Nimenomaan se tunne näkyi tuossa tanssiparketilla, mikä on mun mielestä tosi tärkeää. Tottakai siinä pitää tanssia, mutta oman tunteen ja persoonan on näyttävä, koska kyseessä on viihdeohjelma, niin sitähän nimenomaan katsojat rakastaa.