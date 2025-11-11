



TTK-parketilla näkyi poikkeuksellisen paljon kömmähdyksiä – taustalla selkeä syy: "En yhtään ihmettele" 8:05 Tanssiraati: Tähtiparit ensi kertaa kahden tanssin pyörityksessä Julkaistu 11.11.2025 20:03 Aino Haili aino.haili@mtv.fi Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Tanssiraadin mukaan TTK:n rankkuus ja kisaväsymys alkavat näkyä tähtipareissa. Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetyksessä isänpäivänä 9. marraskuuta selvitettiin ohjelman semifinalistinelikko. Kisan jättivät suoran lähetyksen päätteeksi radiojuontaja Minna Kuukka ja hänen tähtiopettajansa Mikko Ahti. Huomenta Suomen Tanssiraadin, eli MTV Uutisten viihdetoimittajien Katja Lintusen ja Aino Hailin mukaan nyt oli tähtiparin "vuoro lähteä". – Minnalla oli selkeä kehityskaari tansseissa, kyllä mielestäni oli ihan ansaittua, että Minna sai tällaisen matkan siellä TTK:ssa tehdä. Mielestäni on myös tosi hienoa, että hän ja Mikko saivat päättää tämän taipaleensa tähän jaksoon, missä oli kaksi tanssia, niin nähtiin myös vähän erilainen Minna, Haili mietti.





Lähetyksessä nähtiin kymppitanssin lisäksi jokaisen tähtiparin freestyle-esitys.

– Minna on niin rakastettava henkilö, kyllä katsojatkin häntä rakastivat. Ja nimenomaan kyllähän se kehityskaari on semmoinen, mitä katsojat rakastaa: ei tarvitse olla samantien hyvä, vaan nimenomaan se, miten kehityt tämän tanssikisan aikana.

Illan aikana nähtiin myös monia yllättäviä hetkiä, kun parketilla tapahtui useita kömmähdyksiä, mikä näkyi tuomariston pisteissä sekä palautteissa, jotka olivat varsin tiukkoja. Yleisössä kuului ajoittain jopa buuauksia tuomareiden sanomisille sekä pisteille.

– Kyllä selkeästi huomaa, että nyt tuomarit vaativat tosi paljon. Eilisen lähetys oli siitä poikkeuksellinen, että siellä näissä tansseissa oli aika paljon mokia, Lintunen mietti.

– Sanoisin, että kyllä ne pisteytykset meni varmasti ihan oikein kuitenkin, Haili jatkoi.

Tanssiraati kertoi yhden illan onnistujan olleen entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä. Hänen kymppitanssinsa kirvoitti tuomaristolta yhdeksikköjen rivin, ja freestyletanssissa hän pääsi puolestaan räväyttämään.

Toisen illan onnistujan tunteet menivät TTK-illan aikana laidasta laitaan, sillä näyttelijä Johannes Holopaisen ensimmäinen tanssi ei sujunut aivan ongelmitta, mutta freestyle-esitys kirvoitti Holopaiselle ja tähtiopettaja Katri Riihilahdelle tuomaristolta kymppirivin.

– Tässä näkyy, kun Johannes on näyttelijä, niin hän pystyy hyvin eläytymään, kun tämä on ehkä tällaista nykytanssia enemmän. Katri oli myös tehnyt tähän ihanan koreografian. Tässä oli kaikki kohdallaan, Lintunen kertoi.

Kahden tanssin opetteleminen yhden viikon aikana ja niiden esittäminen suorassa lähetyksessä sunnuntaina on oma haasteensa, jonka vaikutukset näkyvät tähtipareissa.

– Kyllä se näkyi siellä studiolla. Kun katsoin pareja, että millä mielellä he vaikuttivat olevan siellä ja aistin sitä tunnelmaa, niin kyllä nyt se väsymys alkaa näkyä. Eikä mikään ihme, tässä on jo monta kuukautta näitä tansseja takana, suurin osa näistä pareista tekee omat päivätyönsä siihen oheen, ja nyt niitä tansseja tulee vielä enemmän. Eikä tämä helpota ollenkaan loppua kohti mentäessä. Edelleen taso kovenee ja vaaditaan tulevassakin jaksossa useampia tansseja, Haili muistutti.

– En yhtään ihmettele, että siinä vähän unohtuu, että mitä tuolla lavalla pitääkään tehdä, sillä siinä on aika paljon muistettavaa noille tähtioppilaille: ihan uusi laji ja kaikki koreografiat niin huh huh, ei käy kateeksi.

