Kisasta putosivat finaalin kynnyksellä entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ja tähtiopettaja Sami Helenius.

Huomenta Suomen Tanssiraati eli MTV Uutisten viihdetoimittajat Aino Haili ja Katja Lintunen analysoivat semifinaali-illan. Mäkelän ja Heleniuksen harmitus putoamisesta oli raadin mukaan käsinkosketeltava.

– Harmillista tietenkin, kyllä se pettymys oli heille. Onhan se tietysti ikävää finaalin kynnyksellä, niin lähellä se sinne pääsy, Haili totesi.

– Se on ehkä ihan inhottavinta pudota ihan ekana, ja tässä juuri ennen finaalia. Niin lähellä, mutta silti niin kaukana, Lintunen mietti.

Tähtipari kertoi kuitenkin MTV Uutisille lähetyksen jälkeen suunnitelleensa jatkavansa tansseja yhdessä vastaisuudessa. He paljastivat miettineensä, että voisivat mahdollisesti osallistua tulevaisuudessa ProAm-tanssikisoihin, joissa ammattilaiset ja amatöörit kisaavat yhdessä.

– Mielestäni se on kyllä aika mahtavaa, jos he jatkavat yhdessä vielä tätä tanssissa kisaamista. Kuten Kristiina sanoi, niin hän on tietenkin tottunut harjoittelemaan tavoitteellisesti, Haili kertasi.

Syksyn mittaan on näyttänyt vahvasti siltä, että miehet tulevat olemaan vahvoilla tänä TTK-syksynä. Kaikilla jäljellä olevilla tähtioppilailla on ollut oma, erilainen kehityskaarensa.

Se, kuka voittaa, voi Tanssiraadin mukaan tulla puun takaakin. Kaikki on mahdollista.

– Tässä on vielä sijaa niille yllätyksille, ja aika monesti finaalissa tulee myöskin joku iso yllätysmomentti, Haili mietti.

– Se on oikeasti se finaali-ilta, joka vaikuttaa, että miten tässä käy. Tottakai kaikilla on omat suosikkinsa ennen finaalia, mutta siellä saattaa ihan mitä tahansa tapahtua, Lintunen summasi.

Tanssiraati summasi, että yllätyksiä voi tulla missä tahansa kolmesta tanssista, jotka kultakin finalistiparilta nähdään. Yksi on freestyle, toinen on läheisen kanssa tanssittava esitys sekä katsojien valinta, jolloin tähtiparit tanssivat jonkun aiemman kuluvalla kaudella nähdyn tanssinsa toistamiseen.

