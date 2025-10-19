Yksi kilpailija joutui jättämään Tanssii Tähtien Kanssa -kisan kauden viidennessä pudotuksessa. Katso MTV Uutiset Livestä pudonneen parin haastattelu!

Tanssii Tähtien Kanssa -putoajat selvisivät jälleen 19. lokakuuta suoran lähetyksen pääteeksi. Kun tuomaripisteet laskettiin yhteen ja päälle lisättiin katsojien äänet, jäi yksi tanssipari pisteissä viimeiseksi ja putosi pois kilpailusta.

Tällä kertaa kotimatkalle joutuivat lähtemään Pippa Laukka ja Marko Keränen.

Pudonneen parin ensitunnelmat nähtiin suorana lähetyksenä MTV Katsomosta.

– On ollut hieno matka, ollaan saatu tanssia näin pitkälle. Jotenkin tuntuu tosi etuoikeutetulta, Laukka summasi jakson jälkeen.