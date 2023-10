– Totta kai on pettynyt tunnelma. Meillä on ollut niin mukavaa tanssia, niin totta kai harmittaa. Päällimmäisenä mielessä on kuitenkin kiitollisuus. Tästä jäi minulle uusi ystävä, Penttilä sanoi ja viittasi tanssinopettajaansa Kerttu Niemiseen.