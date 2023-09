Tanssiraati hehkuttaa yhden Tanssii Tähtien Kanssa -parin yllätysnousua: "Vihdoinkin!"

– Kyllähän on hirveän iso vaikutus siinä, että nyt on löysät niin sanotusti saatu pois alta tästä alusta ja voi vaan oikeasti antaa mennä, Haili analysoi.

– Ihan uskomaton muutos on tapahtunut ihan hetkessä. Luulen, että se on tämä kolmas livelähetys, niin se on muuttanut pareja. He ovat ehkä löytäneet oman treenirytminsä siellä tanssisalilla ja sitten eivät ehkä jännitä niin paljoa. Vaikka Jarkko itseasiassa sanoikin, että tämä samba jännitti häntä todella paljon, Lintunen kertoi.