Grönlannin Nuukissa ja eri puolilla Tanskaa järjestettäviin mielenosoituksiin odotetaan tuhansia ihmisiä.
Tanskassa ja Grönlannissa järjestetään tänään lauantaina mielenosoituksia, joilla vastustetaan Yhdysvaltain uhkauksia ottaa Grönlanti haltuun.
Grönlannin pääkaupungissa Nuukissa sekä eri puolilla Tanskaa järjestettäviin mielenosoituksiin odotetaan tuhansia ihmisiä.
Tanskassa mielenosoituksia on tekeillä ainakin neljässä kaupungissa: Kööpenhaminassa, Århusissa, Odensessa ja Aalborgissa.
Grönlantilaisten yhdistys Tanskassa kertoo verkkosivuillaan, että tarkoituksena on lähettää selkeä ja yhtenäinen viesti demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta Grönlannissa.
Mielenosoituksen on määrä alkaa Kööpenhaminassa yhdeltä iltapäivällä. Mielenosoittajien on määrä seisahtua Yhdysvaltain suurlähetystön edustalla tuntia myöhemmin.
Nuukissa lähdetään marssimaan viideltä iltapäivällä Suomen aikaa. Grönlannin lippuja kantavien mielenosoittajien on määrä suunnata Yhdysvaltain konsulaatille.