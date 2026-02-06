Trump julkisti uuden verkkosivun, jossa tarjotaan lääkkeitä huomattavilla alennuksilla.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkisti paikallista aikaa torstaina verkkosivuston, jonka avulla yhdysvaltalaisille tarjotaan lääkkeitä tuntuvilla alennuksilla.
TrumpRX-sivusto on osa Trumpin pyrkimyksiä lepytellä elinkustannuskriisistä suivaantuneita äänestäjiä ennen marraskuisia välivaaleja.
Uudella sivustolla on listattuna alehintaan tarjolla olevia suosittuja lääkkeitä, mutta sivustolta ei voi ostaa lääkkeitä suoraan.
Tanskalaisen lääkejätin Novo Nordiskin diabeteksen ja liikalihavuuden hoitoon käytettyä Ozempic-lääkettä on esimerkiksi TrumpRX:n myötä tarjolla noin 80 prosentin alennuksella.
Verkkosivuston mukaan hinnat kuitenkin nousevat kahden ensimmäisen kuukauden jälkeen.