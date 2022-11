Tämän näyttelyn kaikki haluavat nyt nähdä – Hiljaisen paraatin suosio yllätti Amos Rexinkin

– Tästä me on saatu sellaista palautetta, että olen nähnyt paljon, mutta tätä on vaikea ylittää. Jotkut viikonloput ovat olleet loppuunmyytyjä, sanoo viestinnän asiantuntija Ida Kukkapuro Amos Rexistä.

Kukkapuron mukaan Amos Rexin taidemuseolta odotetaan paljon ja näyttelyn suosio on yllättänyt jopa museon.

– Yksi syy suosioon on se, että näyttely on immersiivinen eikä se ole yleistä, että näyttelyssä on tällainen äänimaisema, joka on osa sitä teosta. Palaute on ollut lähes kokonaan positiivista.

Kukkapuron arvion mukaan kävijöiden vahvoihin positiivisiin kokemuksiin voi vaikuttaa näyttelytilan hämäryys ja värittömyys, mikä antaa tilaa ihmisen oman mielikuvituksen käyttämiselle.

Harmaus antaa tilaa tulkinnalle

Belgialainen taiteilija on tuonut Helsinkiin kokonaisen harmaan veistospuiston ja näyttelyä varten luodun äänimaiseman. Hans Op de Beeckin taide kuvaa elämää, sen hetkellisyyttä, kauneutta ja toisaalta tragikoomisuutta.

– Kun näet harmaan patsashahmon tajuat välittömästi sen olevan todellisuuden tulkinta. Ottamalla suurimman osan väreistä näyttelyssä maisemasta tulee enemmän unenomainen, kertoo Op de Beeck.

Kävijät sulautuvat osaksi Hiljainen paraati -näyttelyn puistomaista näkymää ja teoksen äänimaisemaa, joka saa hiljentymään.

– Halusin tähän musiikin, joka on tehty tähän näyttelyyn. Esimerkiksi, kun kuulet trumpetin, sen on säveltänyt huippujazzmuusikko, jonka kutsuin improvisoimaan hiljaista monologia trumpetillaan samalla, kun hän katsoi Hevosmies -patsasta, jolla on trumpetti laukussa.

Op de Beeck toteaa, ettei hän halua kokonaan selittää, mitä kävijöiden tulisi kokea tai tuntea.

– Uskon, että täällä on monia asioita, joihin voit samaistua nuoruudestasi, omista kokemuksistasi elämässä ja niiden avulla voit muodostaa oman tarinan.

