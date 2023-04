Iiu Susirajan näyttely avautuu New Yorkin MoMassa – taiteilija juhlii kotonaan Turussa: "Aion tilata pitsan ja juoda limukkaa"

Susirajan New Yorkin modernin taiteenmuseon MoMan yksityisnäyttely avautuu yleisölle torstaina. MTV Uutiset kävi tutustumassa näyttelyyn ennakolta.

Viidentoista vuoden ajan turkulaistaitelija Susiraja on kuvannut itseään, pääosin kotonaan. Nyt MoMan PS1 -taidemuseossa nähdään hänen näyttelynsä, A Style Called Dead Fish .

Queensin puolella sijaitsevassa taideinstituutissa on nähtävillä Susirajalta yli 50 valokuvaa ja videota vuodesta 2008 nykypäivään saakka.

– Ymmärsin, että oli isosta asiasta kyse, mutta Suomen galleristini Frej Forsblom oli Zoom-kokouksessa mukana ja hänen piti oikein toistaa, että "kuulit sä Iiu". En varmaan ihan käsittänyt mistä on kyse, Susiraja kertoo MTV Uutisille Zoomin välityksellä Turusta käsin.

Iiu Susirajan näyttely avautuu New Yorkin arvostetussa MoMa-museossa – katso uutisjuttu!

Susiraja juhlii saavutustaan pitsalla

Susirajalla on ollut teoksia esillä aiempina vuosina pienemmissä gallerioissa New Yorkissa ja Los Angelesissa, mutta ei vielä MoMassa.

Vastaveto Instagram-ajalle

– Elämme aikaa, jossa koko ajan pitäisi luoda uutta sisältöä. Hänen työnsä tarjoaa ikään kuin vastavoimaa. Hän on taiteilija, joka luo uusia tapoja kuvata itseään raikkaasti mutta rohkeasti.

– Tässä potretissa on renesanssin henkeä, tummat sävyt ja vaimea tausta. Mutta kun katsot tarkemmin, näet silakat, jotka pilkistävät sormikkaista. Tämä on klassinen Iiu, Graf kuvailee MTV Uutisille.

Iiu Susiraja. Fountain. 2021. Courtesy the artist, Makasiini Contemporary, and Nino Mier Gallery.

Iiu Susiraja. Fountain. 2021. Courtesy the artist, Makasiini Contemporary, and Nino Mier Gallery.

Kiinnostusta myös muita suomalaistaiteilijoita kohtaan

– Suomi on tänä päivänä varmaan paremmin tunnettu Yhdysvalloissa kuin koskaan aikaisemmin ainakin Talvisodan jälkeen. Siihen on monia syitä, kuten Nato-jäsenyys ja kuudes kerta maailman onnellisempana kansana. Ne ovat tuoneet Suomea täällä tapetille ihan toisella tapaa kuin koskaan aikaisemmin, New Yorkin pääkonsuli Jarmo Sareva kertoo.