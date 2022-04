Kiasmassa avautui näyttely – venäläistaitelija ei tuonut teostaan, halusi kertoa vain viestinsä: "No war"

Vuonna 1961 alkanut ARS-näyttelysarja on perinteisesti käsitellyt oman aikansa polttavimpia kysymyksiä.

– Kuvataiteen esitystaiteen raja on hyvin liukuva ja pn haluttu nostaa esiin tekijöitä, jotka työskentelevät hyvin erilaisilla välineillä ja medioilla. Tulee tälläisiä kokonaisvaltaisia tilanteita sekä intensiivisiä kohtaamisia yleisön ja taiteen välillä, kertoo yksi näyttelyn kuraattori, museonjohtaja Leevi Haapala Kiasmasta.

Näyttelyssä on esillä kattavasti ajankohtaisia kansainvälisillä nykytaiteen areenoilla nähtyjä teoksia sekä 15 uutta, ARS22-näyttelyyn tilattua teosta.

Haapalan mukaan matto on yksi monista näyttelyn kohtaamispaikoista, jonne voi mennä juttelemaan ja kohtaamaan ihmisiä.

– Meillä on teos, johon voi lahjoittaa ja tuoda esineitä tiettyinä päivinä. Se perustuu lahjanvaihtoseremoniaan, joten teos muuttaa muotoaan.

Esityksiä ja tapahtumallisia teoksia nähdään Kiasma-teatterin lisäksi myös näyttelytiloissa. Live-taiteen ja osallistavien teosten lisäksi näyttelyssä on mukana kattavasti eri taidemuotoja – maalauksia, valokuvia, veistoksia, installaatioita ja liikkuvaa kuvaa.

Kiasmassa on esillä teoksia 55 taiteilijalta ja taitaiteilijaryhmältä 26 eri maasta.

– Näyttelyyn on käyty läpi satoja ja satoja teoksia. Olemme kuraattoreiden kanssa miettineet, että juuri nämä teokset puhuttelevat suomalaisia ja lähialueilta tulevia kävijöitä. Toivotaan, että jokainen voisi löytää itseään koskettavan teoksen ja pysähtyä pohtimaan maailmaa.

No War -teksti seinällä on viesti venäläiseltä taiteilijalta Jevgeni Antufjevilta, joka ei halunnut esittää Kiasmaa varten tehtyä teostaan.

– Hän ei halunnut, että elämä jatkuisi niinkuin mitään ei olisi tapahtunut Ukrainassa. Hän on hyvin aktiivinen Venäjällä ja hän halusi, että hänen viestinsä on "ei sotaa". Teos jäi pois ja tilalle tuli yksinkertainen viesti, johon me museona haluamme yhtyä, sanoo Haapala.