Italialaisen taidemaalarin Canaletton tunnettu teos myytiin ennätykselliseen hintaan.

Canaletton "Venice, The Return of the Bucintoro on Ascension Day" myytiin Christie'sin huutokaupassa Lontoossa huikeaan 27,5 miljoonan punnan hintaan. Hinta rikkoi taiteilijan aikaisemmat myyntiennätykset.

Maalaus on yksi Canaletton tunnetuimpia teoksia 1700-luvun Venetsiasta.

Katso yltä video, miltä taulu näyttää.

Lähde: Reuters.