Taidemuseo Ateneumille yli miljoonan euron testamenttilahjoitus: "Ainutkertaista museon historiassa"

– Lahjoitus on ainutkertainen Ateneumin historiassa. Tavallisempaa on, että testamentataan taideteoksia, jotka toivotaan liitettävän museon kokoelmiin. Rahan, etenkin näin suuren summan lahjoittaminen, on poikkeuksellista, sanoo museonjohtaja Marja Sakari tiedotteessa.