Tämä tuntematon kaksikko kylvää tuhoa Gazassa

Kaksi vähemmän tunnetua Israelin avainhenkilöä selittää osaltaan Israelin musertavaa otetta Gazaan.

Israelin valtionvarainministeri ja Religious Zionism nimisen puolueen johtaja ja perustaja Bezalel Smotrich tunnetaan jyrkistä kannoistaan palestiinalaisia vastaan.

Smotrich haluaisi muun muassa liittää Gazan ja Länsirannan kokonaan Israeliin. Lisäksi hän on ehdottanut noin parinkymmenen uuden siirtokunnan perustamista ja avoimesti ilmoittanut olevansa fasisti ja homofoobikko.

Toinen avainhenkilö on Jewish Power- puolueen johtaja ja Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben Gvir.

Jewish Power- puolueen juuret ulottuvat 1990-luvun kiellettyyn Kach-liikkeeseen, jota pidetään Israelissa ja Yhdysvalloissa terroristijärjestönä.

Gvir ajaa kovaa palestiinalaisten vastaista linjaa, kannattaa kollektiivisia rangaistuksia ja haluaa karkottaa epälojaaleja Israelin kansalaisia.

Muun muassa Iso-Britannia, Australia ja Norja ovat lätkäisseet kaksikolle sanktioita näiden äärimmäisten palestiinalaisvastaisten kantojen vuoksi.

Voivat kaataa Netanjahun hallituksen

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun koalitiolla on niukka enemmistö maan parlamentissa Knessetissä.

Ministerikaksikko vetää hallitusta voimakkaasti oikealle ja pitää Netanjahua kuristusotteessa.

Jos jompikumpi ministereistä päättäisi esimerkiksi lähteä hallituksesta, kuten he ovat uhanneet, hallitus olisi vaarassa kaatua.

Varsinkin Smotrich saattaisi uhata lopettavansa yhteistyön, jos Netanjahu ei suostu hänen ajamiinsa poliittisiin linjauksiin.

Ben Gvir taas ehti jo kertaalleen erota hallituksesta, kun Netanjahu hyväksyi väliaikaisen aselevon Gazassa.

Hän palasi, kun hallitus kovensi linjaansa ja jatkoi sotatoimia Gazassa.

Katso koko MTV Uutiset Liven lähetys aiheesta jutun alusta.