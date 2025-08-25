Suomen Israelin-suurlähettiläs Nordström: "Palestiinan tunnustaminen ei ole pikatie rauhaan"

Suomen Israelin suurlähettiläs Nina Nordströmin mukaan Israel ei ole neuvottelemassa Hamasin kanssa lähitulevaisuudessa.

MTV Uutiset haastatteli suurlähettiläs Nordströmiä Helsingissä vuosittain järjestetyssä suurlähettiläskokouksessa. Tapahtumassa keskustellaan muutaman päivän aikana ajankohtaisista ulkopoliittisista asioista sekä kansainvälisiin suhteisiin liittyvistä asioista.

Suurlähettilään mukaan Israel odottaa EU:lta sekä muilta kumppanimailta eritoten tukea.

– Israelin hallitus odottaa ennen kaikkea tukea terrorismin vastaiseen sotaan, jihadismin vastaiseen sotaan, ja usein kokevat, ettei sitä tarpeeksi saa.

Useat Euroopan maat ovat ilmoittaneet tunnustavansa Palestiinan. Myös Suomessa aiheesta käydään aktiivista keskustelua. Heinäkuun lopussa, presidentti Alexander Stubb ilmoitta olevansa valmis hyväksymään valtioneuvoston esityksen Palestiinan valtion tunnustamisesta. Pohjoismaista Suomi ja Tanska eivät ole Palestiinan tunnustaneiden valtioiden joukkoon liittyneet.

Suurlähettiläs kertoo, että Palestiinan tunnustaminen koetaan Israelin hallituksen sisällä teoreettisena tulevaisuuden kysymyksenä. Muiden maiden julkitulot tunnustamisesta nähdään puolestaan lahjana terrorismille.

"Ymmärrystä sodalle löytyy"

Sotatoimet Gazassa ovat herättäneet vastustusta myös Israelissa. Noin viikko sitten mielenosoittajat tukkivat esimerkiksi Tel Avivivin ja Jerusalemin välisen valtatien palavilla autonrenkailla. Maassa on myös lakkoiltu sodan päättämisen puolesta.

Israelin äärioikeistolainen valtiovarainministeri Bezalel Smotrich syytti mielenosoitusten olevan "vahingollinen kampanja, joka pelaa Hamasin pussiin".

Nordströmin mukaan hallituksen vastaista kritiikkiä on enenevissä määrin. Pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut aiemmin, että Israel aikoo vallata väliaikaisesti koko Gazan kaistan. Moni kansalainen näkeekin, että valtaus olisi kuolemantuomio yhä siellä oleville panttivangeille.

– Panttivangit halutaan nähdä kotona elossa. Monet toivovat yhä enemmän sitä, että neuvoteltaisiin aselevosta ja tulitauosta ennen sitä, Nordström kertoo.

Mielenosoituksista huolimatta, ymmärrystä sodalle löytyy.

– Täytyy muistaa, että Israel on maa, joka ei ole sodassa pelkästään Gazassa, vaan usealla eri rintamalla ja ymmärrystä kansalta löytyy yhä paljon.

Palestiinan tunnustaminen Israelissa ei suurlähettilään mukaan ole vielä ajankohtaista. Hän myös kritisoi osaltaan muiden maiden tunnustamispäätöstä, sillä se ei ole ”pikatie rauhaan”.

Suurlähettilään mukaan ennen rauhaa on täytyttävä vielä useita kriteerejä, kuten Hamasin aseistariisuminen.

– Tässä on edelleen kysymys sotatilasta, jossa osapuolet eivät ole lähelläkään sellaisia neuvottelupöytiä, joissa puhuttaisiin tulevaisuudesta, rauhasta ja kahden valtion mallista. Toivottavasti tämä päivä tulee, Nordström kiteyttää.