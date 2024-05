Hamas: Israelin vaatimukset ja hyökkäys Rafahiin jumiuttaneet aseleponeuvottelut

Puolustusministerin ulostulo närkästytti

– Siviili-sotilashallinto Gazassa on paha ja vaarallinen vaihtoehto Israelin valtiolle, Gallant sanoi Haaretzin mukaan. – En tule hyväksymään sotilashallinnon luomista Gazaan, hän jatkoi. Hänen mielestään edellä mainitun kaltainen ratkaisu muodostuisi pääpyrkimykseksi Gazassa. – Me maksaisimme siitä verellä ja uhreilla -- ja sillä olisi raskaat taloudelliset kustannukset, Gallant kuvaili. Gallant kehotti pääministeri Benjamin Netanjahua julistamaan muun muassa, että Gazan kaistalle ei tule siviili-sotilashallintoa. Gallant peräänkuulutti myös, että Israel pyrkisi edistämään vaihtoehdon löytämistä Hamasin hallinnolle. – Hamasin jälkeinen päivä saavutetaan vain, kun palestiinalaiset toimijat ottavat Gazan hallintaansa kansainvälisten toimijoiden kanssa ja perustavat vaihtoehdon Hamasin hallinnolle, Gallant sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ministerit vaativat Gallantin eroa

Vielä Leviniä jyrkemmin asiaa kommentoivat Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir ja viestintäministeri Shlomo Karhi. Kaksikko viestitti vaativansa Gallantin eroa.



– Tällainen puolustusministeri täytyy vaihtaa, jotta sotatavoitteet saavutetaan, Ben-Gvir sanoi.



Karhi puolestaan sanoi, että niin kauan kun Gallant on puolustusministeri, Gazan sotilashallinto toden totta on huono vaihtoehto. Tilanne voidaan viestintäministerin mukaan kuitenkin korjata.



Pääministeri Netanjahu puolestaan kommentoi, että niin kauan kun Hamas on olemassa, mikään muu toimija ei tule hallitsemaan Gazaa.



– Kaikkein vähiten palestiinalaishallinto, hän lisäsi.