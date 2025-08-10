Netanjahu: Israelilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin laajentaa hyökkäystään Gazassa

Jos Israelilla olisi nälkiinnyttämispolitiikka, yksikään Gazassa ei olisi selvinnyt, Netanjahu sanoi toimittajille.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan Israelilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin laajentaa hyökkäystään Gazassa. Netanjahu kertoi asiasta pitämässään tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.
Hänen mukaansa 70–75 prosenttia Gazasta on Israelin armeijan hallinnassa, mutta Hamasilla on yhä kaksi tukikohtaa: toinen Gazan kaupungissa ja toinen "keskusleireillä".
Netanjahu puhui tänään kansainväliselle lehdistölle ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Israelin turvallisuuskabinetti hyväksyi Gazan kaupungin valtaamista koskevan suunnitelman perjantaina.
Hyökkäyksen laajentamista koskeva suunnitelma on saanut liki täystyrmäyksen kansainväliseltä yhteisöltä.
Lue myös: Israelia vaaditaan perumaan suunnitelmansa Gazan hyökkäyksen laajentamisesta: "Väärä päätös"
Sunnuntaina Britannia, Ranska, Tanska, Kreikka ja Slovenia tuomitsivat yhteisessä julkilausumassa Israelin hallituksen päätöksen laajentaa sotatoimia Gazassa ja kehottivat Israelia perumaan päätöksen.
Netanjahu toisti myös Israelin viestin siitä, että Israelin tavoitteena on "vapauttaa Gaza", ei miehittää sitä.
Kiistää Israelin näännyttävän Gazaa
Netanjahu puolustaa myös Israelin toimintaa nälänhädän partaalla olevan Gazan kaistan tilanteen suhteen.
Netanjahun mukaan Israel on pyrkinyt estämään humanitaarista kriisiä ja Hamas pyrkinyt aiheuttamaan sellaisen.
– Jos meillä olisi nälkäpolitiikka, yksikään ihminen ei olisi selvinnyt Gazassa, Netanjahu sanoo.
Netanjahu syytti Hamasia avun varastamisesta ja YK:ta rajalle pilaantuneesta humanitaarisesta avusta.
Heinäkuun lopulla mediat uutisoivat, etteivät Yhdysvaltojen ja Israelin viranomaiset olleet löytäneet todisteita Hamasin järjestelmällisistä avustusvarkauksista.
Netanjahun mukaan humanitaarisen avun saanti Gazassa on parantunut hurjasti, mutta asiasta on levitetty valheita.
– Ainoat, joita näännytetään tarkoituksellisesti Gazan kaistalla, ovat panttivankimme, Netanjahu sanoo.
Israelin asevoimat on arvioinut, että Gazan kaistalla pidetään yhä noin viittäkymmentä panttivankia, joista liki 30 on kuollut.
Lue myös: Gazassa yli 10 ihmistä on kuollut aliravitsemukseen vuorokauden sisällä
Netanjahu myös näytti kansainvälisesti levinneitä kuvia aliravituista lapsista ja väitti niitä epäaidoiksi.
Hänen mukaansa Israelin hallitus on nostanut kanteen yhdysvaltalaislehti The New York Timesia vastaan, koska lehti käytti etusivullaan kuvaa nälkään kuolevasta lapsesta, jolla oli hänen mukaansa myös terveysongelmia.
Netanjahu sanoo antaneensa kaksi päivää sitten ohjeistuksen, jonka mukaan Israelin armeija veisi kansainvälisiä journalisteja Gazan kaistalle.
Lue myös: Pääministeri Orpon mukaan humanitaarinen kriisi Gazassa on raastava
Palestiinalaishallinto ei käy Gazan johtoon
Netanjahun mukaan Hamasin lisäksi myöskään Länsirantaa hallinnoiva Palestiinalaishallinto ei olisi Israelille hyväksyttävä vaihtoehto Gazaa hallinnoivaksi tahoksi.
Myöskään israelilaiset eivät kuitenkaan hallinnoisi aluetta, Netanjahu sanoo.
Netanjahu sanoo, että siirtymähallinnon tahoiksi on useita ehdokkaita.
Äärioikeisto vaatinut tiukempaa linjaa
Suunnitelma hyökkäyksen laajentamisesta on kohdannut kritiikkiä myös Israelissa.
Aiemmin sunnuntaina Israelin äärioikeistolainen valtiovarainministeri Bezalel Smotrich arvosteli Netanjahua julkaisemallaan videolla voimakkaasti.
– Taas kerran päädytään tekemään samoja asioita uudelleen: aloitetaan sotilasoperaatio, jonka päämääränä ei ole lopullinen voitto, vaan Hamasin rajoitettu painostaminen, jotta saataisiin aikaan osittainen sopimus panttivangeista, Smotrich arvosteli.
Äärioikeistoa niin ikään edustava, kansallisesta turvallisuudesta vastaava ministeri Itamar Ben Gvir sanoi puolestaan radiohaastattelussa, että koko Gaza tulisi ottaa Israelin haltuun ja asuttaa.
Israelin Tel Avivissa kymmenettuhannet ihmiset taas osoittivat lauantaina mieltään sodan lopettamisen puolesta.
