Tämä tiedetään Suomen koronakuolemista nyt

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen vanhempi tutkija Petteri Hovi kertoo MTV Uutisille, että kymmenen päivän viive koronakuolemien tilastoinnissa vaikeuttaa niiden tulkintaa. Suunta on kuitenkin selvä.

Hovin mukaan viikolla 13 kuolleiden määrä oli neljä ja se on jo varsin matala parin kuukauden takaisiin lukuihin verrattuna.

Mikä sitten on salaisuus Suomen pienten koronakuolemalukujen takana?

Perusterve voi kuolla, mutta kuolemat painottuvat ikäihmisiin

Koronavirukseen on menehtynyt Suomessa myös perusterveitä ihmisiä. Hovin mukaan perusterveillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole esimerkiksi voimakkaasti hengitystä haittaavaa tai veritulpille altistavaa perussairautta tai tilaa.

Kuolemantapaukset ovat kuitenkin selvästi painottuneet iäkkäämpiin ihmisiin: 63 prosenttia kuolemantapauksista on ollut yli 80-vuotiaiden ryhmässä. 24 prosenttia kuolemantapauksista on koskenut 70-79-vuotiaiden ikäryhmää. Vain pieni osuus kuolemista on koskenut nuorempia ikäryhmiä.