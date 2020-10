MTV seuraa hetki hetkeltä THL:n infoa: Suomessa 294 uutta tartuntaa, 58 prosenttia viime viikon tartuntojen lähteistä ei tiedossa

10.52: Viime viikon aikana havaituista tartuntatapauksista tartunnan lähde on epäselvä 58 prosentissa tapauksista. Hieman alle 40 prosenttia tapauksista on peräisin kotimaasta, ja lähde on tiedossa. 2,3 prosenttia tartunnoista on peräisin ulkomailta.