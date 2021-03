Kymmeniä vai satoja uhreja? THL perusteli tiukempia rajoituksia koronakuolemien kasvulla, mutta lukuja tulkittiin miten sattuu – näin Mika Salminen vastaa

MTV Uutiset kysyi tiedotustilaisuudessa tarkennuksia siihen, miksi oppositiolla tuntuu olevan eri luvut mahdollisista kuolonuhreista kuin hallituksella. Kaijan mukaan hallituksen liikkumisrajoitusluonnoksessa puhutaan kymmenistä kuolonuhreista, mutta hallituksen toimesta on puhuttu jopa sadoista kuolonuhreista. Kaija tiedusteli, onko tilannekuva muuttunut tiistaina aikana.

– Se, mikä on hyvä ymmärtää, on se, että puhumme tilanteesta, jossa on paljon rajoituksia käytössä. Jos niistä luovuttaisiin, puhuisimme aivan eri luvuista sekä tapausmäärissä että kuolonuhrien suhteen.