Intian synkkä koronatilanne ajaa potilaat lääkeostoksille mustaan pörssiin: Ruuhka yltää sairaaloista krematorioihin – jopa hautausmailta loppuu tila

Intiassa koronaviruspotilaita hoidetaan esimerkiksi remdesiviirin ja tosilitsumabin avulla. Vaikka molempien lääkkeiden tehokkuudesta koronaviruspotilailla on ollut ristiriitaista tietoa, jotkut maat, Intia mukaan lukien, on hyväksynyt niiden käytön.

BBC:n mukaan sosiaalinen media on täyttynyt viime päivinä epätoivoisista postauksista, joissa sairastuneet ihmiset yrittävät saada tarvittavia lääkkeitä käyttöönsä.

Remdesiviirin kysyntä on kasvanut nopealla tahdilla, ja vaikka Intia on kieltänyt valmistajilta lääkkeen viennin, kysyntään rajojen sisällä on ollut vaikea vastata.