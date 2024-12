Poliisien itsemurhia on tapahtunut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. Poliisihallituksen tiedossa on neljä tapausta tältä vuodelta. Määrä on suurempi kuin viime vuosina, jolloin niitä ei ole tapahtunut yhtäkään tai korkeintaan yksi tai kaksi vuodessa.

Tilanne on herättänyt huolta myös poliisin ylimmässä johdossa.

– Itsemurha työyhteisössä on vakava asia. Työnantajana teemme kaikkemme, jotta työntekijä saa avun ajoissa. Meidän työ jo itsessään on kuormittavaa ja näemme elämän karun puolen. Näyttää siltä, että emme olisi työnantajan toimintamahdollisuuksien puitteissa voineet estää näitä tapahtumia, poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo MTV Uutisille.

Itsemurhatapausten jälkeen poliisissa on annettu tukea työyhteisölle ja omaisille.

– Meillä on keinoja auttaa työntekijää myös yksityiselämän murheissa, kun ne vain tunnistetaan ja niistä saadaan tietoa. Apua on aina saatavilla. Meidän on tärkeää puhua työyhteisön sisällä avoimesti asioista – ratkaisemme muiden ongelmia jatkuvasti ja siinä helposti oman mielen huolto voi jäädä vähemmälle. Työyhteisön merkitys on meille iso voimavara ja siinä työkaverin ja esimiesten tuki on tärkeää, Koskimäki jatkaa.

Työyhteisön merkitys korostuu synkkien asioiden keskellä

Poliisissa on kehitetty viimeisten 10–15 vuoden aikana paljon erilaisia tukimuotoja, joilla voidaan tukea koko poliisin henkilöstöä. Poliisihallituksen toivomus on, että pieniinkin signaaleihin ja muutoksiin henkilön käytöksessä kiinnitetään huomiota.

– Meille työturvallisuus on tärkeä asia. Jokaisen tehtävä on pitää itsestään huolta yksilönä, mutta kun työturvallisuus on välillä sen kaverin käsissä, on tärkeä pitää huolta myös kaverista, henkilöstöpäällikkö, poliisitarkastaja Satu Koivu Poliisihallituksesta sanoi Rikospaikan haastattelussa.

– Me näemme työssämme paljon sellaista, mitä moni ei osaa kuvitellakaan, että tässä maassa tapahtuu. Ihmisinä meilläkin on tietenkin tunteet ja eri asiat kolahtavat ihmisiin eri tavalla riippuen työkokemuksesta, elämäntilanteesta tai ammatti-identiteetistä.

Poliisin työhön kuuluu tiukka salassapitovelvollisuus. Se tarkoittaa sitä, että myös työn synkimmät ja kurjimmat asiat – kuullut ja nähdyt – on pidettävä omana tietonaan. Niistä ei saa puhua edes läheisilleen kotona.

– Tässä korostuu työyhteisön ja työkavereiden merkitys. Yhdessä koetaan, yhdessä myös selvitään, Koivu sanoo.

Satoja purkukeskusteluja

Poliisissa on käyty tänä vuonna yli 300 purkukeskustelua, joihin on osallistunut yli tuhat ihmistä. Keskusteluista kolmasosa liittyy kuolemaan. Poliisi näkee työtehtävissään kuolemantapauksia, mutta sen lisäksi poliisit vievät kuolinviestejä omaisille. Lisäksi kuolema voi koskettaa poliisia läheisesti silloin, kun oma työkaveri kuolee esimerkiksi onnettomuudessa tai itsemurhan tehneenä.

– Yksittäisenä esimerkkinä voin todeta, että Viertolan kouluampumisen tiimoilta on käyty kymmeniä purkukeskusteluja ja niihin on osallistunut toistasataa ihmistä, Koivu kertoo.

Poliisiylijohtajan Ilkka Koskimäen mukaan myös tänä vuonna tapahtuneiden itsemurhien takia on käyty kattavasti jälkipuintikeskusteluja.

– Olemme käyneet asioita läpi työsuojelurakenteissa ja muutenkin johtamisrakenteissa. Käsityksemme mukaan näissä tapauksissa on taustalla yksityiselämän murheita eivätkä tapahtumat suoraan liity esimerkiksi työkuormaan tai muutenkaan työhön. Meillä on työsuojelun painopisteenä haitallisen psykososiaalisen kuormituksen vähentäminen ja poliisin työkykyjohtamisen ohjeen mukaisen terveysyhteistyön kehittäminen ja toteuttaminen.

Työntekijöille on tarjolla myös matalan kynnyksen palveluita.

– Meidän on silti käytävä koko ajan omaakin toimintaamme läpi ja erityisesti pyrittävä tunnistamaan pahan olon merkkejä työkaverissa. Tapahtumat on otettu vakavasti, Koskimäki vakuuttaa.

– Nämä itsemurhat ovat murheellisella tavalla pysäyttäneet meidät pohtimaan, mitä meidän pitää tehdä ja onko meiltä jäänyt jotain huomaamatta.

Mielen ongelmat otetaan vakavasti

Poliisiylijohtajan mukaan poliisiyksiköt seuraavat tarkasti työterveyden kautta henkilöstön vointia. Joissakin yksiköissä on lievää kasvua mieleen liittyvissä sairauksissa.

– Mielen ongelmat on meidän hallinnossa otettava erityisen vakavasti etenkin siitä syystä, että meillä on toimivaltaa vaativien tehtävien hoitamisessa suhteessa kansalaisiin ja meillä on pääsy aseisiin, vaarallisiin aineisiin sekä salassa pidettävään tietoon. Työkyvyn ylläpitäminen ja varhainen puuttuminen on keskeistä ja tähän meidän pitää panostaa jatkuvasti.

Tänä vuonna tapahtuneet itsemurhat eivät ole aiheuttanut uhkaa tai vaaraa muille henkilöille.