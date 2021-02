Tämä tiedetään muuntovirukseen sairastuneista Suomessa – vakavammasta taudinkuvasta ei ole viitteitä: Ylilääkäri yllättyi muunnostartuntojen pienestä määrästä

Suomessa on todettu 4. helmikuuta mennessä yhteensä 211 muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta, joista 194 on Britanniassa havaittua muuntautunutta virustyyppiä ja 17 Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä.

Selvästi valtaosa muuntoviruksia on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella (HUS). Suurin osa tapauksista on brittimuunnosta, Etelä-Afrikan muunnoksia yksittäisiä kappaleita ja Brasilian muunnosta ei Järvisen mukaan ole Suomessa todettu vielä ainuttakaan.

Mistä tartunnat tulevat?

– Valtaosa on ulkomailta, eli jonkinlainen ulkomaankontakti valtaosalla on tullut esille. Mutta, seassa on kyllä tapauksia, joissa ei ole mitään selkeää yhteyttä ulkomaille. Mitä ilmeisemmin on niin, että jossain määrin pieniä tartuntamääriä on kotimaista perää nykyään, Järvinen toteaa.