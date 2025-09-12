Charlie Kirk, 31, ammuttiin keskiviikkona, kun hän oli puhumassa Utah Valleyn yliopistossa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehottaa kannattajiaan reagoimaan rauhanomaisesti oikeistoaktivisti Charlie Kirkin surmaan. Trump kommentoi asiaa toimittajille torstaina.
Trumpin läheisenä liittolaisena tunnettu 31-vuotias Kirk ammuttiin keskiviikkona, kun tämä oli puhumassa Utah Valleyn yliopistossa.
Ampujaa ei toistaiseksi ole saatu kiinni. Trumpin mukaan tutkinnassa on kuitenkin edistytty paljon.
Utahin viranomaisten mukaan useita johtolankoja tutkitaan parhaillaan, mutta yhtäkään epäiltyä ei tällä hetkellä ole pidätettynä.
Viranomaiset julkaisivat paikallista aikaa torstaina uusia kuvia epäillystä ampujasta. Kuvissa on nuorehko mies, jolla on yllään musta paita, jonka rinnassa on muun muassa kuva Yhdysvaltain lipusta.
FBI lupaa palkkion tiedoista
Utahin viranomaisten mukaan Kirkiä ampui tummiin vaatteisiin pukeutunut ihminen läheisen talon katolta.
FBI kertoi torstaina, että sillä on hyvälaatuista videomateriaalia epäillystä. Lisäksi ampumapaikkaa lähellä olevasta metsästä oli löytynyt muun muassa epäillyn kengänjälki ja ampumisessa käytetty ase, kertoi uutiskanava CNN.
Tutkijoiden mukaan epäilty on mies ja vaikuttaisi sopivan iältään yliopisto-opiskelijaksi. FBI on luvannut enimmillään 100 000 dollarin palkkion tiedoista, jotka johtavat epäillyn tekijän tunnistamiseen ja pidättämiseen.
CNN:n lähteiden mukaan FBI:n johtaja Kash Patel saapui paikallista aikaa torstaina Oremin kaupunkiin Utahin osavaltioon avustamaan Kirkin surman tutkinnassa.
2:51Katso MTV:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajan Mari Karppisen raportti.